«Потеряла дар речи»: 79-летняя Шер узнала о тайной 15-летней внучке

Семейные тайны звёзд порой раскрываются спустя десятилетия. И вот новый виток: легендарная певица Шер, которой уже 79 лет, узнала, что она бабушка. И внучке – не пару лет. Девочке уже 15.

Как пишет The Sun, тайная родственница по имени Эвер – дочь младшего отпрыска Шер, Элайджи Оллмана. Короткий роман между Элайджей и некой Кэти Эдвардс случился аж в 2010 году. Результат – девочка, о которой отец предпочёл забыть. И молчал 15 лет.

Кэти Эдвардс, мать девочки, рассказала таблоиду, что именно она раскрыла карты. Позвонила самой Шер. И певица, по словам женщины, «потеряла дар речи». Разговор был эмоциональным и состоялся ещё в прошлом, 2025 году.

Как выяснилось, Оллман долгое время держал всё в секрете. Но случайно проговорился в кругу семьи. Шер услышала – и сама взяла трубку, чтобы докопаться до истины.

Интересно, что это не первый скандал вокруг младшего сына певицы. В январе 2023 года TMZ сообщал, что Шер подала документы на опекунство над Элайджей. Якобы из-за его проблем с наркотиками он не мог распоряжаться финансами. Осенью 2024-го запрос отозвали – стороны пришли к соглашению.

Теперь у Шер на одного родственника больше. Как сложатся отношения с неожиданно объявившейся внучкой – пока загадка.

Ранее Life.ru писал, что Шер получила специальную премию Grammy за жизненные достижения. Награду также вручили Уитни Хьюстон (посмертно), Карлосу Сантане и другим. Церемония прошла 31 января 2026 года.