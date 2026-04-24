Милфхантеры атакуют: стало известно, почему зумеры бегут от ровесниц к взрослым женщинам

Молодые люди, которых уже окрестили «милфхантерами», всё чаще отказываются от отношений с ровесницами в пользу женщин старшего возраста, находя в последних больше тепла и стабильности. Об этом пишет The Telegraph, обобщая результаты многочисленных исследований.

По единодушному мнению специалистов, изучающих этот вопрос, глубинная первопричина сложившейся тенденции заключается в том, что современные юные девушки трансформировались в так называемых «сердитых молодых женщин», которых отличают ультрарадикальные, бескомпромиссные воззрения и демонстрируемая абсолютно открыто, без всяких прикрас, враждебная неприязнь по отношению к сильному полу.

«Женщины постарше не устроят неожиданный игнор спустя шесть недель. Женщины постарше более открыты для отношений. Настоящих отношений — моногамных и более долгосрочных», — процитировало издание мнение одного из зумеров.

Выяснилось, что и сами взрослые дамы вовсе не против подобного расклада. Как сообщает The Telegraph, женщины рассматривают юных ухажёров как источник лёгкости и беззаботного веселья, благодаря которому можно заново прочувствовать ту самую молодёжную атмосферу и сбежать от надоевшей бытовухи.

По мнению наблюдателей, описываемая картина напрямую вытекает из перемены гендерных ролей и постепенной радикализации подростково-молодёжной среды под воздействием интернет-сообществ.

Ранее сообщалось, что согласно исследованию журнала World Population Review, в России девственность в среднем теряют в 19 лет, а за всю жизнь среднестатистический гражданин меняет около девяти партнёров. По этим показателям страна заняла 32-е место в топе самых распутных стран мира, для которого авторы рассчитали так называемый глобальный индекс беспорядочных половых связей.