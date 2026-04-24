Fox News: Причиной катастрофы в Нью-Йорке стала ошибка диспетчеров

Одной из причин смертельной аварии в аэропорту Нью-Йорка назвали ошибку авиадиспетчеров. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным журналистов, трагедия произошла из-за стечения нескольких факторов. В частности, пожарной машине разрешили выехать на взлетно-посадочную полосу в момент, когда самолёт Air Canada уже приближался.

В ходе расследования также выявили технические проблемы. Сообщается о неисправностях сигнальных огней и отсутствии транспондеров на спецтранспорте. Кроме того, диспетчеры в момент происшествия были перегружены работой. Это могло повлиять на принятие решений.

Ранее Life.ru рассказывал, что авария произошла поздно вечером — около 23:40. Самолёт уже завершил посадку и двигался по полосе со скоростью около 48 км/ч, когда произошло столкновение.