Появилось видео столкновения самолёта с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка

В нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия самолёт Air Canada столкнулся с пожарной машиной во время разгона на ВПП. На видео с места катастрофы видно, как при ударе передняя часть самолёта получила серьёзные повреждения, а борт поднялся на дыбы. Кадры опубликовали в соцсетях.

Момент столкновения Air Canada в пожарную машину. Видео © X/ Moluskein

В результате аварии погибли двое пилотов, более 40 человек получили ранения. На месте работают экстренные службы, аэропорт временно прекратил приём и отправку рейсов.

Напомним, что ЧП произошло во время движения самолёта CRJ-900 к месту стоянки при неблагоприятных погодных условиях. На борту находилось около ста пассажиров.