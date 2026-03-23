В Нью-Йорке самолёт Air Canada врезался в пожарную машину, оба пилота погибли

В аэропорту «Ла-Гуардия» в Нью-Йорке самолёт авиакомпании Air Canada столкнулся с пожарной машиной, в результате два человека погибли. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

В аэропорту США самолёт столкнулся с пожарной машиной.

Предварительно, жертвами инцидента стали пилот и второй пилот.

ЧП произошло во время движения самолёта CRJ-900 к месту стоянки при неблагоприятных погодных условиях. На борту находилось около ста пассажиров.

Ранее сообщалось об инциденте с пассажирским самолётом Airbus A330 авиакомпании China Southern Airlines, который столкнулся со стаей птиц сразу после вылета из аэропорта Шанхай Хунцяо. Удар пришёлся в носовую часть воздушного судна и оказался достаточно сильным, чтобы повредить обтекатель радиолокационной станции.