Стая птиц оторвала нос авиалайнеру, летевшему над Шанхаем

Пассажирский самолёт Airbus A330-343 авиакомпании China Southern Airlines продемонстрировал в небе мастерство пилотажа после столкновения со стаей птиц. Лайнер взлетел из аэропорта Шанхай Хунцяо, после чего был сразу «атакован» пернатыми. Удар оказался настолько мощным, что прямо в воздухе разрушился обтекатель РЛС на носу. Об инциденте сообщает The Aviation Herald.

Самолёт получил повреждения после столкновения с птицами. Фото © Х / Breaking Aviation News & Videos

Обтекатель производится из композитных материалов, которые «не видимы» для радиолокационных сигналов и защищают чувствительное оборудование, расположенное под ним. Повреждение обтекателя чревато сбоями в работе радиолокационных антенн, а также нарушением скорость и показаний приборов. В случае с данным самолётом элемент полностью слетел с носовой части, и из-за изменений в аэродинамике управление могло быть потеряно.

Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Самолёт совершил посадку в Шанхае примерно через 20 минут после ЧП. Никто из пассажиров не пострадал. Пилоты смогли не только выровнять лайнер в небе, но и точно приземлиться практически «вслепую». Руководство компании уже думает о награждении лётчиков.

