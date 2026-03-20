МЧС показало фото с места крушения легкомоторного самолёта в Коломне

Появились новые кадры с места крушения легкомоторного самолёта в подмосковной Коломне. Снимок публикует пресс-служба регионального МЧС.

«В ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Московской области поступила информация о падении легкомоторного самолёта в городском округе Коломна близ берега реки Ока, в результате падания самолёта погибло два находящихся в нём человека», — отметили в ведомстве.

Воздушное судно упало неподалёку от частного сектора. Причины крушения устанавливаются.

