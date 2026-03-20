Два человека погибли при падении легкомоторного самолёта в подмосковной Коломне

Легкомоторный самолёт упал в городском округе Коломна, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС. Погибли два человека. На фото — место происшествия. Видно, что воздушное судно получило повреждения.

«Поступило сообщение о падении легкомоторного самолёта в городском округе Коломна, улица Кирова, дом 102. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.

