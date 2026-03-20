Два человека погибли при падении легкомоторного самолёта в подмосковной Коломне
Легкомоторный самолёт, упавший в Подмосковье. Обложка © 50.mchs.gov.ru
Легкомоторный самолёт упал в городском округе Коломна, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС. Погибли два человека. На фото — место происшествия. Видно, что воздушное судно получило повреждения.
«Поступило сообщение о падении легкомоторного самолёта в городском округе Коломна, улица Кирова, дом 102. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.
Ранее рейс «России» из Красноярска в Якутск подал сигнал бедствия в небе над Сибирью. Причиной стала разгерметизация салона. Борт вернулся в аэропорт вылета.
