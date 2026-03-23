В Колумбии рухнул самолёт с более чем 100 военными на борту

На южноамериканском континенте произошла авиакатастрофа с участием военно-транспортного борта колумбийских ВВС. Лайнер Hercules C-130, перевозивший свыше сотни военнослужащих, рухнул в районе Пуэрто-Легисамо, информирует радиостанция Caracol.

Глава оборонного ведомства Педро Санчес в своём аккаунте в социальной сети X официально подтвердил факт крушения, опубликовав соответствующее заявление. В своём сообщении министр выразил глубокую скорбь в связи с трагедией, однако воздержался от уточнения точного количества человек, которые находились на борту разбившегося воздушного судна.

Он также отметил, что авиационный инцидент произошёл именно в тот момент, когда самолёт выполнял взлёт с аэродрома