Более 40 человек пострадали при аварии в аэропорту Ла-Гуардиа

Появились детали о происшествии в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардиа. Лайнер столкнулся с пожарным автомобилем прямо на лётном поле, что привело к массовым травмам среди людей.

О произошедшем журналистам рассказала глава портового управления Кэтрин Гарсиа. По её словам, на данный момент медицинская помощь потребовалась большому количеству участников инцидента.

«Это предварительная информация, она может измениться, но насколько нам известно, примерно 41 человек был доставлен в больницы», — сообщила чиновница.

Состояние некоторых из госпитализированных вызывает опасения у медиков, так как их травмы оцениваются как серьёзные. На месте работают экстренные службы, помогающие пострадавшим.

Специалисты устанавливают обстоятельства столкновения. В ближайшее время администрация аэропорта обещает предоставить обновлённые данные о самочувствии пациентов и причинах авиационного инцидента.