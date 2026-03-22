Семь человек погибли при крушении военного вертолёта в Катаре

При крушении в Катаре военного вертолёта, принадлежащего вооружённым силам эмирата, погибли семь человек. Об этом сообщило турецкое оборонное ведомство.

Никто из находящихся на борту людей не выжил. Среди жертв — четверо военнослужащих Катара, один военнослужащий Турции и два сотрудника турецкой компании Aselsan.

Инцидент произошёл вечером 21 марта во время выполнения учебных задач в рамках деятельности объединённого командования Вооружённых сил двух стран. Предварительной причиной аварии названа техническая неисправность.

Точные обстоятельства крушения предстоит установить катарским властям после проведения расследования. В турецком военном ведомстве подчеркнули, что сотрудничество и координация между Анкарой и Дохой продолжаются в штатном режиме.