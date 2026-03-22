Семь человек погибли при крушении военного вертолёта в Катаре
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marrilena
При крушении в Катаре военного вертолёта, принадлежащего вооружённым силам эмирата, погибли семь человек. Об этом сообщило турецкое оборонное ведомство.
Никто из находящихся на борту людей не выжил. Среди жертв — четверо военнослужащих Катара, один военнослужащий Турции и два сотрудника турецкой компании Aselsan.
Инцидент произошёл вечером 21 марта во время выполнения учебных задач в рамках деятельности объединённого командования Вооружённых сил двух стран. Предварительной причиной аварии названа техническая неисправность.
Точные обстоятельства крушения предстоит установить катарским властям после проведения расследования. В турецком военном ведомстве подчеркнули, что сотрудничество и координация между Анкарой и Дохой продолжаются в штатном режиме.
На днях в подмосковной Коломне разбился легкомоторный самолёт. Внутри находились двое человек, ни один из них не выжил. МЧС публиковало кадры с места трагедии.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.