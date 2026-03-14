Генерал авиации выдвинул две версии крушения американского самолёта над Ираком

В небе над Ираком столкнулись два американских самолёта. Заправщик КС-135 разбился, а второй борт добрался до аэродрома, обратил внимание заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов. Он выдвинул две возможные причины ЧП.

Первая — психологическое напряжение из-за реальной боевой обстановки. В зону дозаправки могли войти иранские беспилотники, создав угрозу. Лётчики начали маневрировать и допустили ошибку. Вторая — фатальная случайность: небольшой рой дронов, невидимых для локаторов, мог врезаться в самолёты, вызвав катастрофу без взрыва, просто от динамического удара.

«Всё-таки идут боевые действия. Поэтому психологическое напряжение и у лётчиков, которые заправляются, и у лётчика, который ведёт заправщик КС-135 намного больше, чем в трансатлантических перелётах», — цитирует военного эксперта сайт MK.ru.