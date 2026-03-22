22 марта, 01:33

Военный вертолёт Катара упал в море из-за технической неисправности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Вертолёт вооружённых сил Катара упал в море у берегов эмирата. Причиной стала техническая неисправность. Катарское министерство обороны сообщило об этом в соцсети X.

«У катарского вертолёта во время выполнения планового задания произошла техническая неисправность», — говорится в сообщении оборонного ведомства эмирата.

Винтокрылое судно упало в территориальные воды Катара. Сейчас военные ищут членов экипажа и пассажиров. Сколько человек находилось на борту, военные не уточнили.

Ранее в Камышине Волгоградской области самолёт Ан-2 получил повреждения при посадке. На борту находились два пилота. Оба выжили и не пострадали. Самолёт принадлежит авиапредприятию «Регионавиа». Он выполнял рабочий рейс.

Лия Мурадьян
