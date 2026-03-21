20 марта, 21:10

Ан-2 повредился при посадке в Волгоградской области, пилоты не пострадали

Упавший в Камышине Ан-2. Обложка © Telegram / Южная транспортная прокуратура

Самолёт Ан-2 получил повреждения при посадке в городе Камышине Волгоградской области, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, на борту находились два пилота – оба остались живы и не получили травм. Самолёт принадлежит авиапредприятию «Регионавиа» и выполнял рабочий вылет.

В Росавиации уже отнесли произошедшее к категории авиационных аварий. Сейчас специалисты уточняют детали случившегося и оценивают характер повреждений воздушного судна.

В ОАЭ разбился военный вертолёт, пилоты погибли
Ранее Life.ru писал, что в Подмосковье произошла куда более трагичная история – в Коломне разбился легкомоторный самолёт. Всё случилось в районе улицы Кирова, на место быстро прибыли спасатели, но помочь удалось не всем. Один человек погиб, а причины катастрофы до сих пор разбирают специалисты.

Юния Ларсон
