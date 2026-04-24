27 лет в бегах не спасли: На Урале раскрыли «глухарь» из 90-х об убийстве маленькой девочки

В Свердловской области осудят 50-летнего мужчину, который в 1999 году похитил и убил девятилетнего ребёнка. Раскрыть преступление спустя годы удалось благодаря современным методам расследования, сообщил Следственный комитет России в своём Telegram-канале.

Фигуранту инкриминируют убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряжённое с похищением человека и совершённое в связи с выполнением потерпевшим общественного долга. Следствие считает, что вечером 7 августа 1999 года в Талицком районе злоумышленник забрал к себе школьницу и жестоко с ней расправился. Причиной убийства стала месть за данные ребёнком показания в рамках другого уголовного дела, где среди обвиняемых числились два приятеля нападавшего.

Изначально раскрыть это преступление не получилось. Однако позднее в ходе работы с делами прошлых лет правоохранители сопоставили факты, проанализировали доказательства и повторно допросили свидетелей, что позволило получить информацию о причастности задержанного.

«В результате грамотно выстроенной следователем тактики допроса с последовательным предъявлением имеющихся доказательств фигурант дал признательные показания. С обвиняемым проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он подробно описал, как совершил преступление», — рассказали представители СК.

Представители власти также сообщили, что сейчас злоумышленник находится под стражей, а уголовное дело скоро направят в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге отправили в СИЗО пару за убийство новорождённого ребёнка с особой жестокостью. По версии следствия, они целенаправленно лишили его еды и воды до самой смерти.