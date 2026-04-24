В Британии признали виновными троих мигрантов, изнасиловавших женщину на пляже

Суд в Великобритании признал виновными троих мужчин, которые устроили охоту на женщину в прибрежной зоне Брайтона 4 октября 2025 года. Как сообщает The Sun, подсудимые признаны виновными в изнасиловании, и теперь вместо запрашиваемого убежища им грозит длительное тюремное заключение.

Следствие установило, что злоумышленники намеренно искали жертву. Они неоднократно подвергали женщину насилию, снимая происходящее на видео, — по выражению журналистов, обращаясь с пострадавшей «как с мясом». Жертва молила их остановиться, но в ответ получала пинки, плевки, унижения и издевательский смех.

На скамье подсудимых оказались 25-летний иранец Абдулла Ахмади, 20-летний Карин Аль-Данасурт и 25-летний египтянин Ибрагим Альшафе. На момент нападения все они проживали в отеле для лиц, запрашивающих убежище. В суде мужчины пытались переложить вину друг на друга, однако суд признал их действующими сообща. Окончательный приговор огласят 15 июля 2026 года.

