Дроны атаковали Дагестан: власти уже выступили с заявлением

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в регионе предотвратили атаку беспилотников ВСУ. Об этом он написал в своём Telegram-канале. По словам руководителя республики, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Меликов уточнил, что на месте работают оперативные службы. Сейчас специалисты принимают меры для ликвидации последствий.

«Все необходимое для безопасности граждан и объектов делается», — подчеркнул глава региона.

Об атаке на Дагестан стало известно 24 апреля. По данным СМИ, под удар попал Каспийск. Город атаковали тяжёлые дроны-камикадзе «Лютый». В Сети также появилось видео взрыва беспилотника.

Для Кавказа атаки беспилотников всё ещё не стали такой же рутиной, как для приграничных регионов или юга России, но за последние полтора года эта география заметно расширилась. В апреле режим опасности атаки БПЛА объявляли сразу во всех регионах округа, об этом сообщало ГУ МЧС по Дагестану.