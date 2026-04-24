Слоны насмерть растоптали американского охотника-миллионера в Габоне

Американский бизнесмен Эрни Дозио трагически погиб в Габоне во время сафари. 75-летний миллионер отправился в тропические леса в сопровождении профессионального охотника, но охота обернулась для него смертельной ловушкой. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Причиной гибели стала не техническая неисправность или нападение браконьеров, а столкновение с дикой природой. Мужчины неожиданно наткнулись на стадо из пяти самок лесных слонов, которые охраняли своего детёныша.

Животные восприняли людей как угрозу. Разъярённые гиганты бросились в атаку. Охотника сбили с ног и тяжело ранили; в тот момент он уронил ружьё. Дозио попытался защититься из дробовика, но не успел — его затоптали насмерть.

Инцидент произошёл в отдалённом районе. Теперь посольство США в Габоне занимается вопросом репатриации тела предпринимателя в Калифорнию.

Эксперты комментируют: нападения слонов случаются редко, но почти всегда происходят при внезапной встрече на ограниченном пространстве (особенно в густой растительности). Ключевой фактор — наличие детёнышей, которых мамы защищают любой ценой. Эта история — мрачное напоминание о том, что даже опытный охотник с оружием — не гарант безопасности в мире, где правят тонны живого веса и инстинкты.

Ранее Life.ru писал, что в ЮАР основатель сафари-парка погиб под ногами слона, которого не хотел ранить. Трагедия произошла 9 апреля во время сопровождения туристической группы в заповеднике. Шеститонный слон неожиданно бросился на людей. У Фримена было оружие, но он лишь размахивал им, пытаясь отпугнуть зверя, и так и не нажал на курок.