«Не нажал на курок»: В ЮАР основатель сафари-парка погиб под ногами слона, которого не хотел ранить
Обложка © Shuttterstock / FOTODOM / Nick Dale Photo
В ЮАР владелец сафари-парка Класери 65-летний Гэри Фримен стал жертвой разъярённого слона, поскольку отказался стрелять в животное. Об этом пишет Daily Mail.
Трагедия произошла 9 апреля во время сопровождения туристической группы в заповеднике. Шеститонный слон неожиданно бросился на людей. У Фримена было оружие, но он лишь размахивал им, пытаясь отпугнуть зверя, и так и не нажал на курок.
Слон затоптал мужчину. Когда животное ушло, туристы бросились к пострадавшему, но помочь ему уже не смогли. Фримен неоднократно говорил, что никогда не выстрелит в слона, даже если тот будет угрожать его жизни.
Фримен был совладельцем Класери с момента основания в 1969 году, когда 38 фермеров объединились для создания заповедника.
«Словом «легенда» часто злоупотребляют, но он действительно был легендой», — заявил один из друзей погибшего.
Против напавшего слона мер не принимали, по крайней мере пока что. Эксперты обследуют животное, чтобы понять причины агрессии и оценить его опасность для посетителей.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Индии умерла 65-летняя слониха Чанчал, которую в ноябре 2025 года российский фотограф Юлия Бурулёва выкрасила в розовый цвет для фотосессии в Джайпуре. Предварительной причиной гибели называют сильнейший стресс и возможную токсичность использованных красителей.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.