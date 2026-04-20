«Не нажал на курок»: В ЮАР основатель сафари-парка погиб под ногами слона, которого не хотел ранить

В ЮАР владелец сафари-парка Класери 65-летний Гэри Фримен стал жертвой разъярённого слона, поскольку отказался стрелять в животное. Об этом пишет Daily Mail.

Трагедия произошла 9 апреля во время сопровождения туристической группы в заповеднике. Шеститонный слон неожиданно бросился на людей. У Фримена было оружие, но он лишь размахивал им, пытаясь отпугнуть зверя, и так и не нажал на курок.

Слон затоптал мужчину. Когда животное ушло, туристы бросились к пострадавшему, но помочь ему уже не смогли. Фримен неоднократно говорил, что никогда не выстрелит в слона, даже если тот будет угрожать его жизни.

Фримен был совладельцем Класери с момента основания в 1969 году, когда 38 фермеров объединились для создания заповедника.

«Словом «легенда» часто злоупотребляют, но он действительно был легендой», — заявил один из друзей погибшего.

Против напавшего слона мер не принимали, по крайней мере пока что. Эксперты обследуют животное, чтобы понять причины агрессии и оценить его опасность для посетителей.

