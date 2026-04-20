20 апреля, 16:04

«Не нажал на курок»: В ЮАР основатель сафари-парка погиб под ногами слона, которого не хотел ранить

Обложка © Shuttterstock / FOTODOM / Nick Dale Photo

В ЮАР владелец сафари-парка Класери 65-летний Гэри Фримен стал жертвой разъярённого слона, поскольку отказался стрелять в животное. Об этом пишет Daily Mail.

Трагедия произошла 9 апреля во время сопровождения туристической группы в заповеднике. Шеститонный слон неожиданно бросился на людей. У Фримена было оружие, но он лишь размахивал им, пытаясь отпугнуть зверя, и так и не нажал на курок.

Слон затоптал мужчину. Когда животное ушло, туристы бросились к пострадавшему, но помочь ему уже не смогли. Фримен неоднократно говорил, что никогда не выстрелит в слона, даже если тот будет угрожать его жизни.

Фримен был совладельцем Класери с момента основания в 1969 году, когда 38 фермеров объединились для создания заповедника.

«Словом «легенда» часто злоупотребляют, но он действительно был легендой», заявил один из друзей погибшего.

Против напавшего слона мер не принимали, по крайней мере пока что. Эксперты обследуют животное, чтобы понять причины агрессии и оценить его опасность для посетителей.

Слон сбил с мотоцикла и растоптал мужчину в Индии — всё попало на видео
Ранее Life.ru рассказывал, что в Индии умерла 65-летняя слониха Чанчал, которую в ноябре 2025 года российский фотограф Юлия Бурулёва выкрасила в розовый цвет для фотосессии в Джайпуре. Предварительной причиной гибели называют сильнейший стресс и возможную токсичность использованных красителей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Юрий Лысенко
