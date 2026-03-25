Слон сбил с мотоцикла и растоптал мужчину в Индии — всё попало на видео

В индийском штате Одиша мужчина выжил после нападения разъярённого слона, который сбил его с мотоцикла и несколько раз атаковал. Об этом сообщило издание Need To Know.

В Индии слон напал на мужчину на мотоцикле и серьёзно его ранил. Видео © Х / Manas Muduli

Инцидент произошёл во время поездки по лесной дороге. По данным издания, животное весом около 272 килограммов внезапно набросилось на мужчину, сбило его с транспортного средства и начало топтать. Происшествие попало на видео, на котором видно, как после нападения слон вскоре оставил человека и покинул место событий.

Несмотря на полученные травмы, пострадавший сумел самостоятельно подняться с земли и дождаться помощи. Свидетели помогли ему добраться до медицинского учреждения. Местные власти обратили внимание на участившиеся случаи появления диких животных рядом с населёнными пунктами. По их словам, это связано с сокращением лесных территорий и поиском пищи на сельскохозяйственных угодьях.

Ранее в Намибии произошёл смертельный инцидент с участием дикой фауны, в результате которого погибла женщина, решившая сфотографироваться рядом со слоном,. 46-летняя Клаудия Мваала подошла к животному, чтобы сделать селфи, прикоснулась к его голове и попросила окружающих сфотографировать её. В этот момент слон атаковал женщину.