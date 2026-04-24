СБР рекомендовал Падина на пост старшего тренера мужской сборной

Союз биатлонистов России рекомендовал Минспорту утвердить Андрея Падина на должность старшего тренера мужской сборной. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Решение должно вступить в силу после утверждения списка кандидатов в национальную команду на сезон-2026/27. Ожидается, что соответствующий приказ будет подписан к 1 июня. До этого стало известно, что Юрий Каминский покинет пост по завершении сезона-2025/26. После этого начнётся формирование нового тренерского штаба.

Падин будет работать с группой «А». В неё войдут, в частности, Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин, Александр Корнев и другие спортсмены. Группу «Б» возглавит Сергей Башкиров. Он также участвовал в обсуждении состава команды вместе с представителями региональных федераций.

Андрей Падин — тренер сборной России по биатлону, ранее работал с резервом и основным составом. Под его руководством спортсмены стабильно входили в число призёров этапов Кубка России и выступали на международных стартах. Сергей Башкиров — бывший биатлонист, чемпион мира в эстафете и призёр этапов Кубка мира. После завершения карьеры работает тренером, участвовал в подготовке спортсменов национальной команды.

