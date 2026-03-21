Карим Халили выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени

Карим Халили стал победителем масс-старта на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Он прошёл дистанцию 15 км за 38 минут 36,5 секунды, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Серебро завоевал Эдуард Латыпов (отставание — 14,5 секунды, три промаха). Третьим финишировал белорус Антон Смольский (+17,2, один промах). Бронза чемпионата страны досталась Кириллу Бажину (+19,7, три промаха), занявшему четвёртое место в гонке.

Для Халили эта победа стала четвёртой в Тюмени — ранее он выиграл спринт, гонку преследования и смешанную эстафету. Соревнования чемпионата России завершатся 22 марта.

Ранее российский лыжник Савелий Коростелёв впервые в карьере попал в тройку призёров на этапе Кубка мира. Спортсмен завоевал бронзу в финском Лахти в гонке с раздельным стартом на 10 км. Сам Коростелёв назвал эту медаль важной вехой, но подчеркнул, что на достигнутом останавливаться не намерен.