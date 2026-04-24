Дороже трёшки: Посчитали, во сколько «влетает» воспитание ребёнка до 18 лет

Выращивание одного ребёнка до 18 лет бьёт по семейному бюджету примерно на 30 миллионов рублей. К такому выводу пришли аналитики Mash Money, разложив основные статьи расходов на взросление.

Больше всего денег, как ни странно, уходит не на одежду, а на еду — 5,4 миллиона рублей за всё время. На втором месте по неожиданности «прочие расходы»: коляски, мебель, гаджеты, отпуска и подарки. Эта статья оказалась самой жирной — 10 миллионов. Почти треть от всей суммы.

Остальное распределилось так: образование (школа, кружки) — 4,3 миллиона, секции и хобби — 3,2 миллиона, одежда — 2,16 миллиона, развлечения и игрушки — ещё 2,16 миллиона, медицина с гигиеной — 1,6 миллиона, транспорт — около миллиона.

И это только до 18 лет. Дальше — как повезёт. Обычно к этой базе прибавляется помощь с учёбой, первый серьёзный ремонт, а иногда и покупка жилья с машиной. Чтобы «нормальный старт» у ребёнка был, а у родителей — пожизненный кредит.

Ранее Life.ru писал, как простая инструкция по вычетам 2026 поможет вернуть до 150 тысяч рублей за детей, лечение и даже спорт. Налоговые вычеты остаются одним из ключевых инструментов снижения налоговой нагрузки для граждан. В 2026 году в систему вычетов был внесён ряд изменений: расширены лимиты, введены новые льготы и уточнены правила получения.