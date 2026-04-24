Шесть миров искусства: В Гостином дворе стартовала юбилейная ярмарка «АРТ МОСКВА»

В Гостином дворе 21 апреля распахнула свои двери 30-я, юбилейная ярмарка «АРТ МОСКВА» – знаковое событие для ценителей отечественного искусства. Масштабная выставка собрала более 200 галерей, предлагая посетителям увлекательное путешествие по шести тематическим мирам: от вечной классики и актуального современного искусства до изысканной тиражной графики, стильного дизайна, ценного наследия прошлого века и блестящих ювелирных творений.

В этом году ярмарка пронизана концепцией «Многослойности», гармонично сплетая в единое целое антиквариат, современные арт-объекты, смелые дизайнерские решения и драгоценные ювелирные шедевры.

В Гостином дворе открылась юбилейная 30-я «АРТ МОСКВА». Фото © Предоставлено Life.ru

На открытии гости первыми смогли прикоснуться к настоящим музейным сокровищам. «Галереи Михаила Суслова» представили шедевры Айвазовского, Шишкина, Дубовского, Клевера и Горбатова, а настоящей звездой вечера стал «Автопортрет на охоте» Василия Перова. «Клуб любителей искусства» поразил редкой «Лунной ночью. Усадьбой на озере» Архипа Куинджи и знаковыми работами Кончаловского и Григорьева. А секцию старых мастеров от «Частной коллекции. Москва» украсило величественное полотно Луки Джордано XVII века.

Современный раздел превратился в место встречи легенд арт-мира – здесь собрались галеристы, стоявшие у истоков ярмарки 30 лет назад. OVCHARENKO представила впечатляющий спектр авторов, от Цхэ и Кошлякова до Каллимы и Логутова. «Крокин галерея» открыла «окно в будущее» инсталляцией «Портал» Антона Чумака, а Е.К.АртБюро добавила мощи полотном «Двигатель» Николая Филатова. Сердцем выставки стал проект «АРТ МОСКВА. Коллекции», где Дмитрий Коваленко собрал работы корифеев соц-арта и концептуализма – Булатова, Пивоварова, Пепперштейна и других.

Центральная часть ярмарки сияла «бриллиантовой аллеей», где были представлены лучшие ювелиры страны.

До 26 апреля Гостиный двор станет не только местом поиска идеального произведения для коллекции, но и площадкой для живых дискуссий экспертов в «Амфитеатре» и «Аудитории» о будущем искусства и его рыночной стоимости. Первыми оценить масштаб «АРТ МОСКВА» смогли Ирина Хакамада, Яна Чурикова, Никас Сафронов и множество других известных персон.

