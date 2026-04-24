Алла Пугачёва отреагировала на смерть своего двойника Золотова
© VK / Алексей Золотов, © ТАСС / Сергей Фадеичев
Певица Алла Пугачёва отреагировала на трагическую новость о смерти своего двойника Алексея Золотова, который ушёл из жизни 20 апреля. Он стал известен благодаря своей схожести с Примадонной и часто выступал на сцене в её образе.
«Очень жаль», — написала певица в соцсетях, выразив соболезования.
Напомним, что Золотов скончался на 58-м году жизни в подмосковном поселке Богородское. Причиной смерти стали осложнения, вызванные сахарным диабетом, а также болезни сердца, почек и пневмония.
