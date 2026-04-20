Тело нашли в огромной луже: Названа причина смерти главного двойника Аллы Пугачёвой Алексея Золотова

Причиной смерти 57-летнего пародиста и двойника Аллы Пугачёвой Алексея Золотова стали осложнения сахарного диабета, болезни сердца и почек, а также пневмония. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Трагедия произошла 18 апреля. Днём Золотову стало плохо у себя дома в подмосковном посёлке Богородское. Он несколько часов не выходил на связь с родными. Когда близкие пришли проведать его, они нашли пародиста без сознания в огромной луже холодной воды. На кухне был открыт кран. Соседи вызвали скорую, но спасти актёра не удалось.

Алексей Золотов был известен по участию в телепроектах «Точь-в-точь» и «Один в один». Он пародировал не только Пугачёву, но и других звёзд. Внезапная смерть артиста вызвала шок у поклонников и коллег.

Организаторы арт-фестиваля «Пугачёвская весна» отметили, что Золотов был очень талантливым и добрым человеком, который любил Пугачёву и жил в её образе.