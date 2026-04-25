Обломки БПЛА повредили кровли трёх многоквартирных домов в Калуге

В результате падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата в Калуге вечером 24 апреля повреждения получили кровли трёх многоквартирных домов. Об этом в Telegram-канале проинформировал губернатор региона Владислав Шапша.

«Осколками сбитого сегодня вечером над Калугой БПЛА причинены незначительные повреждения кровлям трёх многоквартирных домов», — написал он.

Шапша добавил, что на месте инцидента работает оперативная группа. В результате происшествия никто не пострадал. По словам губернатора, администрация Калуги окажет всю необходимую помощь в ремонте.

Незадолго до этого Владислав Шапша сообщил, что в Дзержинском округе Калужской области произошёл пожар на производственном предприятии в результате падения обломков украинских беспилотников. По его данным, вечером 24 апреля силы противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Дроны были уничтожены в воздушном пространстве Кировского, Дзержинского округов, а также на окраине Калуги.