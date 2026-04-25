Глава нотариальной палаты Кубани скрывала доходы экс-мужа Чернова

Президент нотариальной палаты Краснодарского края Галина Чернова использовала полномочия для сокрытия коррупционных доходов своего бывшего мужа Александра Чернова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы иска.

В пресс-службе уточнили, что бывший председатель Краснодарского краевого суда способствовал избранию своей экс-жены на пост главы нотариальной палаты. Чернова, в свою очередь, привлекала аппарат нотариусов к сокрытию доходов. По её инициативе вице-президентом палаты избрали дочь бывших супругов Елену Рязанскую. Она также участвовала в схемах переоформления имущества.

Ранее сообщалось, что имущество семьи экс-главы Краснодарского краевого суда Александра Чернова обратили в доход государства. В перечне оказались шесть земельных участков, 106 нежилых помещений, два жилых дома, 22 миллиона рублей на счетах и 36 килограммов золота в слитках и монетах. Совокупная стоимость изъятого превысила 900 миллионов рублей. Это решение стало итогом антикоррупционного расследования Генеральной прокуратуры. Кроме того, бывшая судья Арбитражного суда Краснодарского края Анастасия Шепель оказалась под подозрением в сокрытии семейных активов, полученных коррупционным путём.