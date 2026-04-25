Закрытый из-за атаки БПЛА аэропорт Екатеринбурга выдал пассажирам матрасы и воду

В Екатеринбурге в связи с временными ограничениями на взлёт и посадку самолётов сотрудники международного аэропорта Кольцово делают всё, чтобы пассажиры чувствовали себя максимально комфортно в ожидании вылета. Людям, которые находятся как в зоне ожидания, так и в общей части аэровокзала, выдают надувные матрасы и мягкие коврики, чтобы можно было отдохнуть.

Питьевая вода тоже доступна: работают фонтанчики и кулеры в зонах ожидания рейсов, а также кулер есть в зоне перед досмотром. При этом вход в чистую зону ожидания вылета по-прежнему ограничен.

«С пассажирами работают представители авиакомпаний», — говорится в сообщении аэропорта.

Напомним, в нескольких аэропортах России временно ограничили приём и выпуск самолётов. Это касается Екатеринбурга, Перми, Челябинска и Тобольска. Такие меры ввели для безопасности полётов.