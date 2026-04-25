Тайное реалити: Что грозит за камеры в съёмных квартирах

Арендодателю, установившему скрытые камеры в сдаваемой квартире, грозит штраф до 200 тысяч рублей либо реальный тюремный срок до пяти лет. Об этом РИА «Новости» рассказал член Ассоциации юристов России Иван Курбаков, напомнивший, что подобные действия нарушают конституционное право граждан на приватность.

Заказ негласной видеосъёмки без ведома квартиросъёмщиков классифицируется по статье 137 УК РФ — наказание по ней варьируется от крупного штрафа до двух лет лишения свободы. Если же запись велась в интимных помещениях (спальне или ванной) либо файлы распространялись, максимальный срок вырастает до пяти лет.

Кроме того, владельца жилья могут привлечь по статье 13.11 КоАП за нарушение законодательства о персональных данных: тогда штраф для физлица составит 15 тысяч рублей, для юрлица — 50 тысяч. При утечке информации у пострадавшего появляется право взыскать с хозяина компенсацию морального вреда и материальные убытки.

Курбаков уточнил, что камеры в арендном жилье законны только при письменном согласии нанимателя. При этом устройства не должны быть направлены на личные зоны, а информацию о видеонаблюдении следует размещать на видном месте. Запрещено передавать материалы третьим лицам. Если арендодатель нарушил эти условия, жилец вправе расторгнуть договор и требовать возмещения убытков.

