«Такой вы впервые увидели меня»: Ольга Бузова вернулась к своему образу на «Доме-2»

Телеведущая Ольга Бузова удивила фанатов сменой имиджа. Артистка опубликовала в соцсетях свежие снимки, подписав: «Именно такой вы впервые увидели меня почти 22 года назад». Телеведущая анонсировала своё «грандиозное возвращение в блонд» и новый этап в карьере.

В 2004 году стартовала её участие в реалити-шоу «Дом-2», где зрители впервые запомнили блондинку. Теперь певица решила повторить тот самый образ. В планах также новые концертная программа и спектакль с её участием.

«Спасибо за поддержку и любовь», — обратилась Бузова к поклонникам, попросив их следить за анонсами.

Ранее бывший возлюбленный Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов поздравил её младшую сестру Анну с беременностью, назвав новость «настоящим счастьем». Фанаты не поняли жест спортсмена, обвинив его в лицемерии и попытках позлить Бузову. Они возмутились, зачем Тарасов поздравляет сестру, а не саму Бузову.