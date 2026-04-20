Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 12:46

«Трясутся руки от волнения»: Бузова рассказала Life.ru об участии в спектакле «Покровские ворота»

Бузова назвала роль в «Покровских воротах» прикосновением к великой истории

Обложка © Telegram / Бузова

Обложка © Telegram / Бузова

Певица Ольга Бузова в беседе с Life.ru поделилась впечатлениями от участия в спектакле «Покровские ворота» в театре Надежды Бабкиной. По словам артистки, для неё это не просто постановка, а прикосновение к великой истории, которую любят несколько поколений. Роль стала для неё особенной и очень личной.

«Вы знаете, я до сих пор живу в этом ощущении чуда… Потому что для меня «Покровские ворота» — это не просто спектакль, это прикосновение к великой истории, которую знает и любит не одно поколение», — отметила она.

И вдруг — я внутри этого мира, я — Людочка… Эта роль для меня очень тонкая, очень живая. В моей героине столько света, наивности, жизни — и мне безумно важно не сыграть её, а прожить.

Ольга Бузова

Она также призналась, что волнуется перед выходом на сцену, но испытывает большую любовь к профессии и благодарность к зрителям.

«Конечно, я волнуюсь. У меня трясутся руки, бьётся сердце, но внутри такая любовь к тому, что я делаю! И, наверное, это волнение никогда не уйдёт — особенно в театре, где ты остаёшься один на один со зрителем», — добавила артистка.

И выйти на театральную сцену с Надеждой Георгиевной — это честь, это счастье, это мечта, которая стала реальностью. Я благодарна каждому, кто верит в меня. Я чувствую вашу поддержку!

Ольга Бузова

Певица

Актриса Волкова сообщила об увольнении из Театра комедии из-за «старости»

Ранее стало известно, что певица вошла в актёрский состав спектакля «Покровские ворота» в театре «Русская песня» Надежды Бабкиной. Бузова исполнит роль Людочки в постановке по пьесе Леонида Зорина. В театре считают, что участие Бузовой придаст постановке новое звучание. Первые репетиции уже прошли — Бабкина лично разбирала с артисткой сцены и характеры персонажей.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Ольга Бузова
  • Только на LIFE
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar