«Трясутся руки от волнения»: Бузова рассказала Life.ru об участии в спектакле «Покровские ворота»

Певица Ольга Бузова в беседе с Life.ru поделилась впечатлениями от участия в спектакле «Покровские ворота» в театре Надежды Бабкиной. По словам артистки, для неё это не просто постановка, а прикосновение к великой истории, которую любят несколько поколений. Роль стала для неё особенной и очень личной.

«Вы знаете, я до сих пор живу в этом ощущении чуда… Потому что для меня «Покровские ворота» — это не просто спектакль, это прикосновение к великой истории, которую знает и любит не одно поколение», — отметила она.

И вдруг — я внутри этого мира, я — Людочка… Эта роль для меня очень тонкая, очень живая. В моей героине столько света, наивности, жизни — и мне безумно важно не сыграть её, а прожить. Ольга Бузова

Она также призналась, что волнуется перед выходом на сцену, но испытывает большую любовь к профессии и благодарность к зрителям.

«Конечно, я волнуюсь. У меня трясутся руки, бьётся сердце, но внутри такая любовь к тому, что я делаю! И, наверное, это волнение никогда не уйдёт — особенно в театре, где ты остаёшься один на один со зрителем», — добавила артистка.

И выйти на театральную сцену с Надеждой Георгиевной — это честь, это счастье, это мечта, которая стала реальностью. Я благодарна каждому, кто верит в меня. Я чувствую вашу поддержку! Ольга Бузова Певица

Ранее стало известно, что певица вошла в актёрский состав спектакля «Покровские ворота» в театре «Русская песня» Надежды Бабкиной. Бузова исполнит роль Людочки в постановке по пьесе Леонида Зорина. В театре считают, что участие Бузовой придаст постановке новое звучание. Первые репетиции уже прошли — Бабкина лично разбирала с артисткой сцены и характеры персонажей.