Бузова сыграет Людочку в спектакле «Покровские ворота» в театре Надежды Бабкиной

Телеведущая и артиста Ольга Бузова теперь будет играть в театре. Певица вошла в актёрский состав спектакля «Покровские ворота» в театре «Русская песня» Надежды Бабкиной. Об этом рассказали сама Бузова и Бабкина.

Ольга сыграет роль Людочки в постановке по пьесе Леонида Зорина. Спектакль перенесёт зрителей в московскую коммуналку 1950-х годов. В ней будут смешаны эстрада, музыкальные номера и живые характеры героев. В театре считают, что участие Бузовой придаст постановке новое звучание. Первые репетиции уже прошли — Бабкина лично разбирала с артисткой сцены и характеры персонажей.

Сама Бузова призналась, что очень волнуется. Для неё это прикосновение к истории, которую любят несколько поколений. Первые показы с участием Ольги пройдут 25 апреля.

«Мне невероятно приятно слышать и ощущать Ваше внимание и тепло! Я очень рада, что наше знакомство переросло в такое плодотворное сотрудничество и дружбу! Вы истинная Русская женщина и душа нашей Страны», — написала Бузова про Бабкину.

«Мы подружились и решили сотворить что-то ещё. Только уже не повторяться с песней, а сыграть в одном спектакле. Остановились на «Покровских воротах». 25 апреля я выйду на сцену в образе своей властной Маргариты Павловны, а Оля сыграет трепетную и наивную Людочку. И я обращу к ней тот самый монолог», — ответила Бабкина.

Ранее звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова рассказала, что руководство Театра комедии расторгло с ней контракт. Причиной стал возраст. Художественный руководитель ещё в марте решил не продлевать сотрудничество и привёл несколько доводов. Среди них — отказ самой актрисы участвовать в старых спектаклях, которые ей надоели и стали неинтересны.