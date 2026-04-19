Микроинсульт или пьянки: «Доярку из Хацапетовки» уволили из Театра комедии

Актриса Евгения Осипова лишилась работы в Театре комедии после обвинений в срыве спектакля, связанных с предполагаемым алкогольным опьянением. Свою версию звезда «Доярки из Хацапетовки» рассказала в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!».

По версии руководства театра, причиной расторжения контракта стало поведение актрисы во время работы. Там говорят, что её состояние якобы привело к срыву постановки и внутреннему конфликту. Сама Евгения Осипова отвергает эти обвинения. Она заявляет, что никогда не выходила на сцену в нетрезвом виде и не срывала спектакли.

«Становится плохо, спектакль отменяют. Мне вызывают скорую. На утро я оказываюсь в больнице, всякие у меня происходят сосудистые вещи», — рассказала актриса.

Актриса подчеркнула, что коллеги могли бы подтвердить отсутствие подобных инцидентов. Также она отметила, что после прекращения её выхода на работу с ней никто из руководства не связывался. Ситуация осложнилась её состоянием здоровья. Сейчас Осипова находится в больнице, где врачи зафиксировали резкие скачки давления и подозревали микроинсульт.

При этом артистка признаёт, что в прошлом сталкивалась с зависимостью и участвовала в телепроекте о борьбе с алкоголизмом. Однако нынешнее самочувствие она связывает исключительно с медицинскими проблемами, а не с выдвинутыми в её адрес обвинениями.

