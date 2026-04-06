Звезда «Беверли-Хиллз, 90210» попала в жёсткое ДТП, в машине были семеро детей

Актриса Тори Спеллинг попала в аварию в Темекуле, штат Калифорния. В момент столкновения в ее машине находились семеро несовершеннолетних: четверо — её собственные дети, и трое их маленьких друзей.

Предварительно, другой водитель на скорости проехал на красный свет и врезался в автомобиль Спеллинг. После удара актрису и всех детей осмотрели на месте, а затем увезли в больницу на трех машинах скорой помощи. Сообщалось о порезах, ушибах и сотрясениях, но угрозы для жизни нет. Расследование аварии продолжается. На данный момент задержаний по этому делу не было.

Речь идет о Тори Спеллинг — звезде культового сериала 1990-х «Беверли-Хиллз, 90210». Она также известна как мать пятерых детей после брака с Дином Макдермоттом. По данным TMZ, уже к вечеру того же дня всех пострадавших отпустили из больницы. Сейчас семья восстанавливается после пережитого стресса.