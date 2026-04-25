Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 апреля, 11:22

Медведев рассказал, как ездил с Жириновским на рыбалку

Обложка © ТАСС / Александр Шалгин

Обложка © ТАСС / Александр Шалгин

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поделился воспоминанием о Владимире Жириновском. В документальном фильме «Владимир Жириновский» он рассказал, как резкий политик превратился в «счастливого ребёнка» на рыбалке в Завидово.

«И Владимир Вольфович вытащил такую приличную рыбу», — отметил зампред Совбеза.

Его удивила реакция Жириновского на хороший улов: «Я удивился его лицу. Вот из такого резкого политика, который там наотмашь бьёт куда-то, он превратился просто в ребёнка. У него были глаза счастливого ребёнка».

«Был у него такой пунктик»: Фотограф Жириновского рассказал о странной находке в его машине
«Был у него такой пунктик»: Фотограф Жириновского рассказал о странной находке в его машине

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Жириновский был уникальным политиком благодаря своей эмоциональности и взрывному характеру. При этом, как подчеркнул представитель Кремля, именно из-за эпатажной манеры большинство зрителей и коллег часто упускали из виду другую, более серьёзную сторону личности политика.

Александра Мышляева
