Медведев рассказал, как ездил с Жириновским на рыбалку

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поделился воспоминанием о Владимире Жириновском. В документальном фильме «Владимир Жириновский» он рассказал, как резкий политик превратился в «счастливого ребёнка» на рыбалке в Завидово.

«И Владимир Вольфович вытащил такую приличную рыбу», — отметил зампред Совбеза.

Его удивила реакция Жириновского на хороший улов: «Я удивился его лицу. Вот из такого резкого политика, который там наотмашь бьёт куда-то, он превратился просто в ребёнка. У него были глаза счастливого ребёнка».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Жириновский был уникальным политиком благодаря своей эмоциональности и взрывному характеру. При этом, как подчеркнул представитель Кремля, именно из-за эпатажной манеры большинство зрителей и коллег часто упускали из виду другую, более серьёзную сторону личности политика.