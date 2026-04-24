«Взрывной характер» и огромные знания: Песков объяснил, каким запомнил Жириновского

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Жириновский был уникальным политиком благодаря своей эмоциональности и взрывному характеру. Пресс-секретарь президента РФ высказался об основателе ЛДПР на выставке, посвящённой его 80-летию.

По словам Пескова, яркая манера выступлений Жириновского стала частью его политического образа. Однако из-за этого многие, как отметил представитель Кремля, не всегда замечали другую сторону политика. Песков подчеркнул, что его всегда впечатляла образованность Жириновского. Он назвал его человеком с огромным объёмом знаний.

«Как политик он уникален своими эмоциями, своим взрывным характером. Но то, что многие не знают, — это его образованность», — сказал Песков в беседе с RT.

Представитель Кремля также напомнил, что Жириновский был связан с Институтом стран Азии и Африки и входил в его попечительский совет. По словам Пескова, основатель ЛДПР внёс большой вклад в развитие востоковедения в России. На этом фоне он призвал смотреть на Жириновского не только через его громкие выступления.

Напомним, что с 11 по 23 апреля в Манеже проходила выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР». Экспозиция посвящена жизни и деятельности Владимира Жириновского, демонстрируя его роль как лидера одной из старейших российских партий и его влияние на отечественный парламентаризм. Сегодня экспозицию осмотрел президент России Владимир Путин.