Пьяный водитель сбил 73-летнюю женщину-дворника на пустой улице в Улан-Удэ

В Улан-Удэ пожилая сотрудница коммунальной службы получила тяжёлые травмы после наезда автомобиля во время работы на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В Улан-Удэ водитель сбил 73-летнюю уборщицу на пустой улице.

Инцидент произошёл утром на улице Куйбышева, где пожилая сотрудница Комбината по благоустройству занималась уборкой дороги. По предварительной информации, водитель «Лады Гранты» потерял контроль над машиной во время движения. Причиной этому, как утверждается, стали действия нетрезвого пассажира в салоне.

В результате автомобиль наехал на 73-летнюю женщину-дворника, работавшую на проезжей части. Пострадавшую госпитализировали с травмами. В надзорном ведомстве сообщили, что контролируют установление всех обстоятельств произошедшего. Также будет дана оценка соблюдению правил дорожной безопасности и законности решений полиции по итогам проверки.

