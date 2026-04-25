В Дагестане подростки напали на ребёнка с инвалидностью и отобрали велосипед

В Каспийске двое подростков напали в парке на ребёнка с инвалидностью и попытались отобрать у него велосипед. Мальчик получил травмы, а нападавшие после этого сбежали. По данному факту следственные органы Следственного комитета России по Республике Дагестан возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).

Подростков вместе с родителями доставили в полицию. Следствие выясняет все детали и проверяет их на причастность к другим преступлениям. Этот случай потряс местных жителей и вызвал волну возмущения в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Красноярске 48-летний пьяный мужчина с оружием устроил серию инцидентов: сначала стрелял по мусорным контейнерам, затем направил пистолет на машину с женщиной и её семилетней дочерью, угрожая ребёнку. Водителю удалось скрыться. Позже агрессор подошёл к спортшколе и угрожал подросткам 14 и 15 лет. Тренер, узнав о происходящем, вышел на улицу и вместе с отцом одной из девочек повалил мужчину на землю и выбил пистолет.