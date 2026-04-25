Таможенники изъяли 40 тыс. бутылочек с допингом на €1,5 млн в Вильнюсе

Криминальная служба таможни Литвы пресекла деятельность компании, производившей и продававшей за рубеж допинг — изъято 6 тыс. посылок, 40 тыс. бутылочек и 2,5 млн капсул пептида BPC-157 на сумму около €1,5 млн. Об этом сообщает Delfi.

Компания торговала запрещённым веществом через интернет. По данным таможни, за последние годы она могла произвести 619 тыс. бутылок — 37 млн капсул. BPC-157 входит в список запрещённых веществ WADA с 2022 года. Ведётся расследование по факту контрабанды допинга.

