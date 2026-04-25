Воздушная тревога охватила Киев и несколько регионов Украины

В украинской столице и ряде областей страны объявили предупреждение об угрозе с воздуха. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

Одновременно сигнал тревоги был объявлен и в нескольких регионах страны. Предупреждение распространилось на Днепропетровскую, Киевскую, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях до отмены сигнала.

Ранее сообщалось, что в городе Шостка, расположенном на севере Украины, зафиксирована серия взрывов. Их насчитывалось более двадцати. На территории Сумской области одновременно был объявлен режим воздушной тревоги.