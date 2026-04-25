Житель Приморья едва не ослеп из-за щетинки от шлифовальной щётки

Житель Приморья пренебрёг техникой безопасности и едва не лишился зрения — металлическая щетинка от шлифовальной щётки отлетела от инструмента и вонзилась мужчине в глаз. Хирурги Краевой клинической больницы № 2 установили: часть проволоки торчала снаружи, а её другой конец прошёл внутрь глазного яблока, остановившись всего в 3,5 миллиметра от роговицы.

Житель Приморья едва не ослеп из-за отлетевшей щетинки от шлифмашины. Фото © ККБ №2

По словам врачей, пациенту невероятно повезло. В месте повреждения отсутствует сетчатка, что позволило избежать полной слепоты. Медики успешно удалили инородное тело из глаза и ушили рану. Сейчас пострадавший идёт на поправку и уже пообещал, что впредь будет работать только в защитных очках. Этот случай — наглядное напоминание о том, что техника безопасности существует не просто так.

Ранее врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля восстановили зрение 10-летнему мальчику, который поранил правый глаз осколками стекла. У ребёнка была рваная рана роговицы, выпали внутренние ткани, сместился зрачок. Офтальмолог Наталья Репина с помощью микрохирургии реконструировала пространство между роговицей и радужкой, восстановила положение зрачка, ушила роговицу и промыла раны антибиотиками. Операция длилась около часа, на следующий день появилась реакция зрачка на свет.