Всё дело в шишках: Глюкоза раскрыла причину своих странных выходок

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, связала свой эпатажный образ и необычное поведение с употреблением «шишки» во время детокса. Об этом артистка рассказала в шоу «КСТАТИ». По словам звезды, она уже месяц находится на программе очищения организма.

«Там очень всё детально, ты пьёшь шишку. Это такой отвар, там всякие травы, но основной ингредиент — шишка», — поделилась артистка.

Затем певица объяснила, какой эффект на гормональном уровне даёт этот напиток, и призналась, что именно с этим может быть связано её странное поведение на последних публичных мероприятиях.

«Соответственно — ни добра, ни счастья», — заключила Чистякова-Ионова.

Напомним, что Глюкозу подозревали в наркотической зависимости. Так, телеведущая Дана Борисова в интервью подтвердила слухи о проблемах в жизни артистки. По её словам, старшая дочь артистки Лидия настолько испугалась странного поведения матери и возможного возврата к запрещённым веществам, что обратилась за советом к дочери Борисовой — Полине.