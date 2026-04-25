25 апреля, 19:06

В Испании аттракцион с людьми рухнул с высоты, есть пострадавшие

Обложка © X / globovision

В Испании на ежегодной Севильской ярмарке в Андалусии произошло обрушение аттракциона. У катапульты в воздухе лопнул трос во время вращения людей над землёй. Видео инцидента разлетелось по соцсетям.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Двоих из них госпитализировали, остальные отделались лёгкими травмами.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Харьяна произошла трагедия: на ярмарке рухнул крупный аттракцион — крутящиеся качели. Один человек погиб, 13 пострадали. Причины аварии и возможную техническую неисправность выясняют следователи.

Александра Мышляева
