Немецкий робот проработал в грязной зоне Чернобыля несколько часов и отключился

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Специализированная техника из Германии не выдержала работы в районе Чернобыльской АЭС. Главный конструктор Специального конструкторско-технологического бюро прикладной робототехники (СКТБ ПР), кандидат технических наук, ликвидатор Чернобыльской катастрофы Александр Батанов рассказал ТАСС об опыте использования иностранных машин в радиоактивной зоне.

По его словам, один из немецких роботизированных комплексов продержался в сильно загрязнённом районе всего несколько часов, после чего отключился. Утром машина снова заработала, но сразу же уткнулась в стену и остановилась.

Второй робот столкнулся с другими проблемами — слишком короткий кабель и неудачная конструкция катушки свели на нет его эффективность.

40 лет со дня катастрофы: Жуткие факты о Чернобыле, которые скрывали в СССР
40 лет со дня катастрофы: Жуткие факты о Чернобыле, которые скрывали в СССР

Ранее Life.ru сообщал, что в зоне отчуждения Чернобыля исследователи обнаружили собак с ярко-синим окрасом шерсти. В Clean Futures Fund обратили внимание, что, хотя шерсть у собак имеет необычный оттенок, сами животные выглядят бодрыми и не вызывают опасений за своё здоровье. При этом биолог объяснил окрас собак весьма прозаичными причинами.

Артём Гапоненко
