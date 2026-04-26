Немецкий робот проработал в грязной зоне Чернобыля несколько часов и отключился

Специализированная техника из Германии не выдержала работы в районе Чернобыльской АЭС. Главный конструктор Специального конструкторско-технологического бюро прикладной робототехники (СКТБ ПР), кандидат технических наук, ликвидатор Чернобыльской катастрофы Александр Батанов рассказал ТАСС об опыте использования иностранных машин в радиоактивной зоне.

По его словам, один из немецких роботизированных комплексов продержался в сильно загрязнённом районе всего несколько часов, после чего отключился. Утром машина снова заработала, но сразу же уткнулась в стену и остановилась.

Второй робот столкнулся с другими проблемами — слишком короткий кабель и неудачная конструкция катушки свели на нет его эффективность.

