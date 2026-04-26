Ближайшим летом россиян ждут больше рабочих дней, чем в прошлом году

Летом 2026 года россияне будут работать 65 дней. Это на два дня больше, чем в прошлом году. На выходные и праздники, не считая отпусков, придётся 27 календарных дней. Об этом рассказала ТАСС директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

«Летом 2026 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными россияне будут работать 65 дней, а отдыхать – 27 дней. В прошлом году летом россияне отдыхали дольше на два дня – 29 дней, соответственно и работали меньше – 63 дня», – пояснила эксперт.

Она напомнила, что в июне россиян ждут трёхдневные выходные 12-14 июня по случаю Дня России. В 2025 году они были четырёхдневными. В июле и августе дополнительных выходных нет.

Всего в июне 2026 года будет 21 рабочий день и 9 нерабочих, в июле – 23 и 8, в августе – 21 рабочий день и 10 выходных.

