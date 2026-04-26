Трамп остаётся в отеле после стрельбы

Президент США до сих пор находится в гостинице в Вашингтоне, где произошла стрельба. Речь об ежегодном приёме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме.

Об этом сообщил пресс-пул, сопровождающий американского лидера.

«Пресс-пул всё ещё находится в [гостинице] Hilton. Это означает, что президент США не покинул это местонахождение», — говорится в отчёте журналистов с места событий.

Напомним, ранее Трампа, первую леди, вице-президента Джей Ди Вэнса и пресс-секретаря Белого дома Кэролайт Ливитт эвакуировали с мероприятия из-за странного шума. Позже стало известно, что в зале произошла стрельба. Предварительно, нападавший задержан.