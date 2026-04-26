Секретная служба подтвердила стрельбу на приёме с Трампом

Секретная служба официально подтвердила факт стрельбы и задержание преступника на приёме Ассоциации корреспондентов в отеле Washington Hilton в американской столице. Мероприятие проходило с участием президента США Дональда Трампа.

«Один человек находится под стражей», — заявил официальный представитель Секретной службы Энтони Гульельми.

Ведомство расследует произошедшее совместно с местной полицией. Выстрелы прозвучали недалеко от магнитометрического пункта досмотра гостей.