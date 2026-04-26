Трамп показал видео стрельбы на приёме в честь журналистов Белого дома

Напомним, вечером 25 апреля во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton в Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу, в результате чего президент США и другие высокопоставленные гости были срочно эвакуированы со сцены. Секретная служба оперативно обезвредила и задержала подозреваемого, который был вооружён дробовиком; в ходе инцидента никто из охраняемых лиц не пострадал. Позже президент поблагодарил сотрудников спецслужб за их быстрые и смелые действия, отметив, что стрелок был пойман.