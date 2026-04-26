Трамп отказался связывать стрельбу в Вашингтоне с Ираном

Президент США Дональд Трамп усомнился, что инцидент со стрельбой на приёме Ассоциации корреспондентов при Белом доме связан с американской военной операцией против Ирана.

«Я так не думаю, но никогда не знаешь наверняка», — сказал американский лидер на пресс-конференции после происшествия. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, 25 апреля в Вашингтоне было предотвращено нападение на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. Стрелявший — 30-летний калифорнийский учитель — открыл огонь в холле отеля Hilton. Президента срочно увели со сцены, злоумышленник задержан. Ранение получил сотрудник Секретной службы (бронежилет спас ему жизнь). Ужин с участием более 2,5 тысячи гостей был прерван.